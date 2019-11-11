Caner Erkin oyundan alınmasına tepki gösterdi Beşiktaş’ın Yukatel Denizlispor’u konuk ettiği maçın 61. dakikasında teknik direktör Abdullah Avcı, Caner Erkin – N’Koudou değişikliği yaptı. Caner’in değişiklik sırasında saha kenarına verdiği tepki ise dikkatlerden kaçmadı.