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Spor

Caner Erkin resmen Başakşehir'de!

Süper Lig ekibi Başakşehir, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

28 Ocak 2023 Cumartesi 18:03 - Güncelleme:
Caner Erkin resmen Başakşehir'de!
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Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, Medipol Başakşehir ile 4 aylık sözleşme imzaladı.

Başakşehir, milli futbolcunun lisansını çıkardı. Turuncu-lacivertli takımda teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görev vermesi halinde tecrübeli sol bek oyuncusu Caner Erkin, yarın oynanacak Konyaspor maçında forma giyebilecek.

34 yaşındaki oyuncu kariyerinde daha önce Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş formaları girdi.

Milli futbolcu kariyerinde 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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