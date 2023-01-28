Caner Erkin resmen Başakşehir'de!

Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, Medipol Başakşehir ile 4 aylık sözleşme imzaladı.
Başakşehir, milli futbolcunun lisansını çıkardı. Turuncu-lacivertli takımda teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görev vermesi halinde tecrübeli sol bek oyuncusu Caner Erkin, yarın oynanacak Konyaspor maçında forma giyebilecek.
34 yaşındaki oyuncu kariyerinde daha önce Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş formaları girdi.
Milli futbolcu kariyerinde 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.