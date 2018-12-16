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Caner Erkin sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u ağırladığı Spor Toto Süper Lig maçında siyah-beyazlılara kötü bir haber geldi.

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor ile karşılaştığı maçta siyah-beyazlılar adına önemli bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta oyuna ikinci yarının başında giren Caner Erkin, 77. dakikada Abdülkadir Ömür'e müdahelesinin ardından sarı kart gördü.

Siyah-beyazlı takımın sol kanat oyuncusu Caner Erkin gördüğü bu sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Kasımpaşa ile oynayacakları maçta forma giyme şansını kaybetti.

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