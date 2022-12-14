Caner Erkin transferde herkesi ters köşe yaptı! Yeni adresi belli oluyor

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin, Beşiktaş ile gündeme gelmişti. Ancak deneyimli oyuncu Caner Erkin için Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir harekete geçti.

CANER ERKİN, FATİH KARAGÜMRÜK'TEN AYRILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te sözleşmesi feshedilerek yolların ayrıldığı Caner Erkin'in yeni adresi belli oluyor. 34 yaşındaki sol bek Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.

BAŞAKŞEHİR, CANER ERKİN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Caner Erkin iddialarını yalanlamasının ardından transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Başakşehir'in 34 yaşındaki sol bek oyuncusu için harekete geçtiği öğrenildi.

EMRE BELÖZOĞLU ONU İSTİYOR

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Caner Erkin'i takımında tutmak istediği ve turuncu-lacivertli yönetimin harekete geçtiği öğrenildi. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen 34 yaşındaki oyuncu Başakşehir'e sıcak bakıyor.

BU SEZONKİ KARNESİ

Caner Erkin, bu sezon Fatih Karagümrük forması ile 12 resmi maça çıkarken 1080 dakika süre aldı ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.