Caner Erkin transferde herkesi ters köşe yaptı! Yeni adresi belli oluyor

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin, Beşiktaş ile gündeme gelmişti. Ancak deneyimli oyuncu Caner Erkin için Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir harekete geçti.
Geçtiğimiz günlerde Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te sözleşmesi feshedilerek yolların ayrıldığı Caner Erkin'in yeni adresi belli oluyor. 34 yaşındaki sol bek Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Caner Erkin iddialarını yalanlamasının ardından transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Başakşehir'in 34 yaşındaki sol bek oyuncusu için harekete geçtiği öğrenildi.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Caner Erkin'i takımında tutmak istediği ve turuncu-lacivertli yönetimin harekete geçtiği öğrenildi. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen 34 yaşındaki oyuncu Başakşehir'e sıcak bakıyor.
BU SEZONKİ KARNESİ
Caner Erkin, bu sezon Fatih Karagümrük forması ile 12 resmi maça çıkarken 1080 dakika süre aldı ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.
Star Gazetesi