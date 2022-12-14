İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2022 Çarşamba / 21 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6246
  • EURO
    19,862
  • ALTIN
    1085.12
  • BIST100
    5066.5
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Caner Erkin transferde herkesi ters köşe yaptı! Yeni adresi belli oluyor
Spor

Caner Erkin transferde herkesi ters köşe yaptı! Yeni adresi belli oluyor

Caner Erkin geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük ile yollarını ayırmıştı. Adı Beşiktaş ile gündeme gelen sol bek oyuncusu Caner Erkin için Başakşehir devreye girdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi14 Aralık 2022 Çarşamba 18:26 - Güncelleme:
Caner Erkin transferde herkesi ters köşe yaptı! Yeni adresi belli oluyor
ABONE OL

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin, Beşiktaş ile gündeme gelmişti. Ancak deneyimli oyuncu Caner Erkin için Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir harekete geçti.

CANER ERKİN, FATİH KARAGÜMRÜK'TEN AYRILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te sözleşmesi feshedilerek yolların ayrıldığı Caner Erkin'in yeni adresi belli oluyor. 34 yaşındaki sol bek Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.

BAŞAKŞEHİR, CANER ERKİN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Caner Erkin iddialarını yalanlamasının ardından transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Başakşehir'in 34 yaşındaki sol bek oyuncusu için harekete geçtiği öğrenildi.

EMRE BELÖZOĞLU ONU İSTİYOR

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Caner Erkin'i takımında tutmak istediği ve turuncu-lacivertli yönetimin harekete geçtiği öğrenildi. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen 34 yaşındaki oyuncu Başakşehir'e sıcak bakıyor.

BU SEZONKİ KARNESİ

Caner Erkin, bu sezon Fatih Karagümrük forması ile 12 resmi maça çıkarken 1080 dakika süre aldı ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.