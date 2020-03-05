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Spor

Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e 2 yıllık sözleşme

Beşiktaş Kulübü Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e yeni kontrat önerdi.

05 Mart 2020 Perşembe 10:14 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 10:15

Sergen Yalçın yönetiminde çıkışa geçen Beşiktaş, bir yandan zirve takibini sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun planlamasına devam ediyor. Ekonomik olarak zor günler yaşayan siyah-beyazlı takım, birçok futbolcudan 'feda' bekliyor.

Kulübün milli futbolcuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e de bu doğrultuda yeni sözleşmeler önerildi. Haziran ayında kontratları sona erecek olan iki deneyimli futbolcuya 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik teklifler yapıldı. 3 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen Caner Erkin ile 4 sezondur Beşiktaş'ta oynayan Gökhan Gönül'e verilecek maaş da belli oldu.

Yönetimin, hem Gökhan Gönül'e hem de Caner Erkin'e 1 milyon euro garanti ücret ve maç başı şeklinde öneride bulundu. Yönetimin bu hamlesinin ardından hem Caner hem de Gökhan'ın sezon sonunda yeni sözleşmeleri imzalaması bekleniyor. 35 yaşındaki Gökhan Gönül bu sezon 21 maçta 2 gol 3 asist, 31 yaşındaki Caner Erkin ise 23 maçta 3 gol 9 asist yaptı.

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