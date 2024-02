Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'da forma giyen Caner Erkin, Asist Analiz'de yayınlanan röportajında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Caner'in savunması kötü eleştirilerine katılıyor musun?

Ben zaten savunma yapmam, savunma yaptırırım. Ama baktığınız zaman ikili mücadele anlamında iyiyim. Herkes hata yapar ama burada hatayı alıp konuşuyorlar.

Hücum oynamayı mı yoksa savunma oynamayı mı daha çok seviyorsun?

Tabii ki hücum. Takımım savunma yapmaya başladığında hemen sinirlenme başlarım oynadığım kulüplerde.

Beşiktaş günlerini nasıl hatırlıyorsun?

Inter'de hoca değişince ben de kalmak istemedim. Sonra Fenerbahçe'yle iletişime geçtim. İstemediler, beklettiler... Sonra ben Fikret Başkan'ı aradım. İlk defa menajersiz anlaşma yaptım. İnanılmaz bir vefa örneği de gösterdiler. Ben her oynadığım kulüpte de her şeyimi verdim. Şu an bile Beşiktaş'a gel deseler para dahi konuşmadan giderim. İnanılmaz güzel 4 seneydi.

FENERBAHÇE DEPLASMANINDA YAŞADIKLARI...



Bu tepkiler Fenerbahçe taraftarından beklediğim şeyler değildi. Ben Fenerbahçe'yi bırakıp gitmedim. Inter'den sonra dönmek de istedim. O maç günü annem yoğun bakımdaydı. Daha çıkmadan anneme küfredildi. O an diz çöktüm, bu hiç aklımda bile yoktu. Onlar beni çok kırdı.

Fenerbahçe'ye dönüşün nasıl gelişti?

Emre Belözoğlu gelmişti sportif direktörlüğe. Ben de Beşiktaşlıyım. O dönem konuştuk zaten kendisiyle. Beşiktaş'ta kalmak istiyordum ama Sergen hocada benle ilgili anlamsızca bir durum olduğunu hissediyordum. Yapmış olduğum bir şey de yoktu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin babası beni çok severdi. 'Caner giderse seni evlatlıktan reddederim. Beşiktaş'ta bırakacak futbolu' demiş. Sonra çağırdı beni yanına, konuştuk, dedi ki 'Caner varsa isteyen bir kulüp git', 'Ne oldu başkanım? Para konuşmadım bile seninle' dedim. 'Ya anla işte' dedi. Sergen hoca devam edecekti. Onun için de net bir şekilde bana söyleyemedi. Ben de 'Tamam başkanım, anladım ben anlayacağımı' dedim. Taraftarda sıkıntı yok, kulüpte sıkıntı yok. Buradan ne çıkıyor? Hocada sıkıntı var demek ki. Aramızda hiçbir gerginlik de yoktu. Neden istemedi hiç bilmiyorum. Herhalde yetenekli sol ayaklara karşı bir garezi var.

Emre Belözoğlu'yla aranızda nasıl bir ilişki vardı, Başakşehir döneminde bir kırgınlık oldu mu?

Fenerbahçe'yle oynadığımız finalde erken bir dakikada oyundan aldı. Bence oyundan 35. dakikada bir oyuncuyu almamalısınız. Ama konuşuyoruz şu an, aramız çok iyi.

SAHA İÇİ DUYGU DURUMU

Benim hırsımı, azmimi alırsanız ben zaten futbolu bırakırım.

Görüntüden aldığın tarihi ceza hakkında ne söylersin?

Bana videodan ceza aldılar, ilk defa videodan ceza verildi bir oyuncuya. Bir gece uygulanan ve sonra kaldırılan bir uygulamaydı. Bu bana özel mi, Beşiktaş'a özel mi diye sorguladım ama cevap alamadım. Ben pişmanım ama o hareketimden dolayı. O hata da değil yanlıştı. Mete hocanın kendisinden ve ailesinden de özür dilemiştim.

VITOR PEREIRA İLE YAŞADIKLARI...

Ali Koç Başkan, 'seninkini getiriyorum' dedi. Anlamadım ben de; 'Vitor Pereira' dedi. Seninki dedi çünkü ben saldırdım adama. Haklıydım ya da haksızdım ama bence haklıydım. Ama benlik sorun yok dedim çünkü ben hareket ettim, bağırdım çağırdım adama. Ben Pereira'nın önceki döneminde 5 ay sakat sakat oynadıktan sonra Galatasaray derbisi öncesi oynamadığımı bir anda öğrendim, orada kaybettim kendimi. 5 aydır böyle oynuyorum ve benim oynamadığımı bana söylemiyor. Söylese yine sıkıntı yok; hoca o, oyuncu benim ama öyle olunca 'sen kimsinlere' kadar bile girdim ve çok sinirlendim. Sonraki gelişinde de Ali Koç Başkan 'sen karşılayacaksın' dedi. Tamam dedim, benlik sorun yok. Karşıladım, 'sorun yok dedi' hoca da.

FENERBAHÇE'DEN İKİNCİ KEZ AYRILIŞI...

Kariyerimde büyük takımlarda oynadım. Sonra Karagümrük'e gittim bir anda. Kadro dışı kaldım Fenerbahçe'de. Sonra bir dönem kampa gittik, döndük. Başkan herkesle konuşuyor, görüşüyor; 7 saat geçti ama benimle görüşen yok. Gittim sonra ben sordum neden kimse benimle görüşmüyor. Sonra hoca beni çağırdı, 'sen oynayan oyuncusun, oynaman lazım vs. dedi. Bayağı göndermek istiyor beni. Sebebini bilmiyorum ama sonrasında başkanla da görüşemedim. Takım kaptanıyım ben ama görüşmedi benimle, kaçtı benden. 'Böyle mi gönderiyorsunuz beni? Bunu mu layık gördünüz bana?' dedim. Başkanla konuşamadım, ondan sonra da bir kez bile konuşmadı. Sonra Selahattin Baki geldi ve 'başkan vasfıyla, başkan olarak konuşacağım seninle' dedi. 'Ne vasfıyla' dedim ve sonra 'tamam görüşürüz, dikkat et kendine' dedim çıktım.

FATİH KARAGÜMRÜK VE EYÜPSPOR'A GİDİŞİ...

İlk defa şampiyonluğa oynamayan takımda oynadım ama her yere uyum sağlarım. Tabii anladım ki ben şampiyonluğa oynamayan takımda zorlanırım. Sonra bir Başakşehir macerası oldu. Taraftarının olmaması ve her sene şampiyonluğa oynayacak bir yapısı olmaması ben çok zorladı. Sonra menajerimle konuştum, başka bir takıma gitmem lazım dedim. Sonra Arda Turan'la konuşuyorduk, arkadaşız zaten. 'Sana nasıl söyleyeyim bu kariyerin ardından' dedi; geliyorum dedim. Para konuşmaya gerek yok, geliyorum dedim. Eyüpspor'la Süper Lig'e çıkıp Avrupa'ya gitmek istiyorum dedim. Şu anda da iyi gidiyoruz. Arda da hocalığında efsane olacak, ben inanıyorum.

2011 süreci nasıl geçti?

Çok zor bir süreçti. Futbolcu olarak artık kariyerden vazgeçiyorsun, para zaten konuşulmuyor. Gitmek istemedim. Hem Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'yle yükseleceğimi biliyordum. Bırakmak istemedim, o an hiçbir kulüp bıraktıramazdı, Real Madrid bile bıraktıramazdı.

A Milli Takım'ı nasıl buluyorsun? Sence yerli hoca mı olmalı?

Tabii ki Türk hoca çalıştırsa daha iyi olur. Ama hoca iyi uyum sağladı. Öyle gözüküyor. Çok çabuk bir gençleşmeye gittik ama bence. Ben millî takıma çağırılsam tabii ki giderim, o soru bile olmaz."

Arda Turan'la nasıl bir ilişkiniz var?

O bana arkadaş gibi yaklaştı. Bir gün beni aradı maçtan sonra, 'efendim hocam' dedim. Biz normal arkadaş gibi olsak otoritesi için sorun olurdu. İstemeden bunun için takım iinde soğuk bile yapmışım ona. 'Bu kadar yapma' dedi.

Sana göre Türkiye'deki en iyi sol bek kim?

Türkiye'de beğendiğim yok diyebilirim. Dünyada Marcelo'yu çok severim. Beğeniyorum Roberbo Carlos'u ama benim sol bekim diyemem, bende de böyle bir algı var.