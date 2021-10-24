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Spor

Caner Erkin'den Farioli'ye değişiklik tepkisi!

Süper Lig'in 10. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşan VavaCars Fatih Karagümrük'te Caner Erkin, kendisini oyundan alan teknik direktör Francesco Farioli'ye serzenişte bulundu.

24 Ekim 2021 Pazar 15:43 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 15:43
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Süper Lig'in 10. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u konuk eden VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen Caner Erkin, kendisini oyundan alan teknik direktörü Farioli'ye kısa süreli bir serzenişte bulundu.

Maça ilk 11'de başlayan Caner Erkin, 1-1 devam eden karşılaşmanın 63. dakikasında yerini Erhun Öztümer'e bıraktı. Değişiklik tabelasında ismini gören Caner, kenara gelip takım arkadaşına başarı dilerken kendisine elini uzatan 32 yaşındaki teknik direktörü Farioli'nin elini sıktıktan sonra iki eliyle küçük bir jestte bulundu.

33 yaşındaki Caner Erkin daha sonra yedek kulübesine oturdu ve maçı takip etti.

**Görüntü, beIN SPORTS'tan alınmıştır

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