05 Nisan 2021 Pazartesi 21:49 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 21:49

Süper Ligin 32'nci haftasında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Ülker Stadyumunda saat 19:00da başlayan maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlendi. Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra teknik sorumlu olarak göreve gelen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekibin başında ilk maçına çıktı. Belözoğlu'nun yanı sıra teknik ekibe dahil olan yardımcı antrenör Erdinç Sözer de ilk maçında görev aldı.

CANER'DEN SAMATTA'YA UYARI

Caner Erkin, İlk yarıda ön tarafta hareketsiz kalan Samatta'ya "Haydi hey come on" diye seslendi. Caner Erkin zaman zaman takım arkadaşlarını uyardı.

F.BAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın ilk yarısının 35. dakikasında Fenerbahçe penaltı bekledi. Hakem Cüneyt Çakır oyunu devam ettirdi.