15 Kasım 2020 Pazar 23:00 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 23:01

Uluslar Ligi'nde Rusya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Takım'da Caner Erkin, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Maç sonu duygularını paylaşan Caner, "Bu formayı terletmek çok büyük şeref. Şenol Hocam şans verdi bana tekrar. Her zaman asist yapmak istiyorum. Rusya'yı tarihimizde ilk kez yendik. İlkleri biz yaşıyoruz zaten hep, bizim Milli Takımımız başarıyor." dedi.

'HİÇBİR ŞÜPHEM YOK'



Caner Erkin sözlerini, "Hayal kurmuyorum, direkt EURO 2020'de olmak istiyorum, kendime güveniyorum, hiçbir şüphem yok. Allah sakatlık vermezse turnuvada olacağım." ifadeleriyle tamamladı.