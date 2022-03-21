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Spor

Çankaya Üniversitesi deplasmanda Beşiktaş'ı yendi

Çankaya Üniversitesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 82-79 mağlup etti.

21 Mart 2022 Pazartesi 19:38 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 19:38
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 82-79 yendi.

SALON: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Yiğit Emre Şimşek, Dorukhan Kalyoncu

BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Özge Yavaş 11, McCall 14, Melek Uzunoğlu 7, Elif Bayram 4, Simmons 25, İrem Naz Topuz 7, Jakobsone 3, İlayda Güner 8

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: White 21, Babkina 12, Derin Yaya, Özge Kavurmacıoğlu 3, Prince 34, Melike Tuğba Oral 8, İnci Güçlü 4

1. PERİYOT: 24-24

DEVRE: 40-40

3. PERİYOT: 65-55

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