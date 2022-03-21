Çankaya Üniversitesi deplasmanda Beşiktaş'ı yendi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 82-79 yendi.
SALON: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Yiğit Emre Şimşek, Dorukhan Kalyoncu
BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Özge Yavaş 11, McCall 14, Melek Uzunoğlu 7, Elif Bayram 4, Simmons 25, İrem Naz Topuz 7, Jakobsone 3, İlayda Güner 8
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: White 21, Babkina 12, Derin Yaya, Özge Kavurmacıoğlu 3, Prince 34, Melike Tuğba Oral 8, İnci Güçlü 4
1. PERİYOT: 24-24
DEVRE: 40-40
3. PERİYOT: 65-55