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Spor

Çankaya Üniversitesi evinde OGM Ormanspor'u yendi

Çankaya Üniversitesi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği OGM Ormanspor'u 86-70 mağlup etti.

AA20 Kasım 2022 Pazar 00:50 - Güncelleme:
Çankaya Üniversitesi evinde OGM Ormanspor'u yendi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor'u 86-70 yendi.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Tolga Edis, Eyyüp Ayhan, Almina Kocabaş

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: İdil Türk 9, White 26, Gülse Uğur, Melike Çetinkaya 17, Turner, Melike Tuğba Oral 5, Nilay Aydoğan, Harris 29

OGM ORMANSPOR: Kübra Erat 4, Dubljevic 19, Williams 19, Sera Özelçi, Damla Gezgin 8, Fatmanur Karakaş, Banu Şimşek 4, Gray 16

1. PERİYOT: 28-23

DEVRE: 52-33

3. PERİYOT: 66-48

5 FAULLA ÇIKAN: 34.52 Turner (Çankaya Üniversitesi)

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