Çankaya Üniversitesi evinde OGM Ormanspor'u yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor'u 86-70 yendi.
SALON: Ankara
HAKEMLER: Tolga Edis, Eyyüp Ayhan, Almina Kocabaş
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: İdil Türk 9, White 26, Gülse Uğur, Melike Çetinkaya 17, Turner, Melike Tuğba Oral 5, Nilay Aydoğan, Harris 29
OGM ORMANSPOR: Kübra Erat 4, Dubljevic 19, Williams 19, Sera Özelçi, Damla Gezgin 8, Fatmanur Karakaş, Banu Şimşek 4, Gray 16
1. PERİYOT: 28-23
DEVRE: 52-33
3. PERİYOT: 66-48
5 FAULLA ÇIKAN: 34.52 Turner (Çankaya Üniversitesi)