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Spor

Çankaya Üniversitesi - Fenerbahçe maçına koronavirüs engeli

Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi.

AA15 Ocak 2022 Cumartesi 10:50 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 10:50
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında bugün oynanması planlanan Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport maçı, sarı-lacivertli takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Kovid-19 tanı testi yapılmıştır. Toplamda 6 oyuncumuz ile 4 teknik ve idari ekip çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Test sonuçları pozitif olan oyuncularımız ile teknik ve idari ekip çalışanlarımızın izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." denildi.

Kovid-19 vakaları nedeniyle bugün başkentte oynanması planlanan Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport maçının ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

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