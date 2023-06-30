Çankırı FK'dan altyapıya hamle

Kulübün altyapı sorumlusu Faruk Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezondan itibaren altyapıda bir geçiş sürecini başlattıklarını söyledi.

"AİLE ORTAMI OLUŞTURDUK"

Çok kısa bir sürede önemli bir mesafe katettiklerini, altyapıda sporcu ve velileriyle adeta bir aile ortamı oluşturduklarını anlatan Güneş, 2022-23 sezonunda Ankara gelişim liginde yeni kurulan bir kadroları olmasına rağmen çok dikkati çeken bir mücadele ve performans ortaya koyduklarını, yetenekli sporcuları bünyelerine kazandırdıklarını ifade etti.

Çankaya FK Akademi olarak geçiş sürecinde altyapıdan A takımına oyuncu vererek profesyonel yaptıklarını da anlatan Faruk Güneş, gelecek sezon 17 ve 19 yaş altı bölgesel elit gelişim liglerinde mücadele etmeyi planladıklarını, bu doğrultuda TFF'ye başvurularını yapacaklarını açıkladı.

"HER TÜRLÜ İMKAN SUNULUYOR"

Yetiştirecekleri yeni yetenekleri kulübün A takımına ve Türk futboluna kazandırmayı hedeflediklerini, bu sezon altyapıya yönelik farklı hamleler yapacaklarını anlatan Güneş, "Başkanımız Maruf Güneş altyapıya büyük önem veriyor ve bize bu konuda her türlü desteği ve imkanı sunuyor." diye konuştu.

Sezonun hemen bitiminde ara vermeden sporcularını hazır tutmak için idmanlara devam ettiklerini, çalışmaların yaz boyu tüm hızıyla süreceğini belirten Güneş, "Maruf Başkanımız öncülüğünde vizyonel bir bakış açısıyla Çankaya FK'yi Ankara ve Türkiye'de altyapısıyla da konuşulan bir kulüp haline getirme hedefiyle yola çıktık." ifadelerini kullandı.

EĞİTİME DE ÖNEM VERİYORLAR

Kulübün altyapıda tesisleşmeye yönelik çalışmaları da olduğunu aktaran Güneş, akademideki oyuncuların bu sezon antrenmanlarını A takımın da idmanlarını yaptığı Yenikent'teki kulüp tesislerinde yapacağını, sporcularına tesislere ulaşım için servis imkanı da sunacaklarını kaydetti.

Faruk Güneş, altyapıdaki sporcularının futbolun yanında eğitimine devam etmesini ve sosyal gelişimlerini çok önemsediklerini de sözlerine ekledi.