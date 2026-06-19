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CANLI: ABD-Avustralya

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımımızı da yakından ilgilendiren maçta ABD, Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz...

BEYZA NUR YILMAZ19 Haziran 2026 Cuma 18:51 - Güncelleme:
CANLI: ABD-Avustralya
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2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında ABD ile Avustralya, Seattle Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Saat 22'de başlayacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayımlanacak.

Gruptaki ilk maçında ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Avustralya ise gruba Türkiye'yi 2-0 yenerek başladı. Her iki ülkenin de grupta 3'er puanı bulunuyor.

İLK 11'LER:

ABD: Freese, Dest, Richards, Robinson, Ream, Freeman, Adams, McKennie, Tillman, Pepi, Balogun.

AVUSTRALYA: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, O'Neill, Okon-Engstler, Leckie, Toure, Velupillay.

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