CANLI: ABD-Avustralya

2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında ABD ile Avustralya, Seattle Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Saat 22'de başlayacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayımlanacak.

Gruptaki ilk maçında ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Avustralya ise gruba Türkiye'yi 2-0 yenerek başladı. Her iki ülkenin de grupta 3'er puanı bulunuyor.

ABD: Freese, Dest, Richards, Robinson, Ream, Freeman, Adams, McKennie, Tillman, Pepi, Balogun.

AVUSTRALYA: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, O'Neill, Okon-Engstler, Leckie, Toure, Velupillay.