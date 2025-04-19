Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Avusturyalı Alan Kijas oldu.

Mücadele beİN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'de geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-0 yenen bordo-mavililer, çıkışını Adana Demirspor'u karşısında sürdürmek istiyor.

Ligde 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan 9. sıradaki Karadeniz ekibi, küme düşmesi kesinleşen son sıradaki rakibini karşısında 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Eksi 2 puanla son sırada yer aldığı ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 39 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor ile mücadele edecek.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenilmişti.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Vedat, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Tayfun, Bünyamin, İzzet, Ozan, Osman, Aymbetov.

Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Batagov, Mustafa, Malheiro, Jabol, Mendy, Cham, Cihan, Vişça, Banza.

4 EKSİK BULUNUYOR

Trabzonspor'da Denis Draguş, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı ve Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Arseniy Batagov, Stefan Savic, Batista Mendy, Tim Jabol-Folcarelli, John Lundstram, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan ,Simon Banza, Enis Destan.

LİGDE 38. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor ile Adana Demirspor 19 Nisan Cumartesi günü oynayacakları maçla Süper Lig'de 38'inci kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 37 maçta Trabzonspor'un 22, Adana Demirspor'un 6 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında 19 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'un konuğu olacak. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

Süper Lig'de 39 puanla 9'uncu sırada yer alan bordo-mavililer, Adana Demirspor'u mağlup ederek hem seri yapmak hem de üst sıralara bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor ise sahasında taraftarının önünde puan ya da puanlar kazanmak için mücadele edecek.