Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Alper Çetin oturuyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Efecan, Duarte, Hwang, Ogundu, Makouta, Ümit, Maestro, Hadergjonaj.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca.



Süper Lig'de ilk devreyi namağlup bitiren Fenerbahçe, devre arasında yarı finalde Samsunspor'u, finalde de Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde önemli bir yükseliş yaşayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya 39 puanla 2. sırada başlıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan yararlanamıyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan,Archie Brown ve Szymanski karşılaşmada forma giyemiyor.

Bu isimlerin yanı sıra milli takımında bulunan Youssef En-Nesyri'de zorlu müsabakada takımını yalnız bıraktı.

SINIRDA 3 İSİM

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Anthony Musaba, kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Öte yandan sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacak Archie Brown ve Edson Alvarez de sınırda yer alıyor.

20. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 20. kez ligde mücadele ediyor.

İki ekibin bugüne kadar 19 lig mücadelesinde Fenerbahçe 11 kez sahadan galip ayrılırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 41 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 19 gol gördü.