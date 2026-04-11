Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.

Ligde 67 puan ile lider Galatasaray'ın 4 puan, aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin ise averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor.

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Efecan, Enes, Güven, Duarte, Hwang, Janvier, Makouta, Ümit.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Augusto.

TRABZONSPOR'DA SERİ HEDEFİ

Galatasaray galibiyetiyle ligde 161 hafta sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi 7 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Ligde Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 yenen bordo-mavili takım, Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde teknik direktör Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasındaki 8 maç art arda kazanma serisine 1 adım daha yaklaşmış olacak.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Trabzonspor'un kafilesinde sakatlıkları bulunan Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Arseniy Batagov yer almadı.

ALANYA'DA DA EV SAHİBİ TAKIM ÜSTÜN

İki takım arasında Alanya'da oynanan karşılaşmalarda da Corendon Alanyaspor, üstünlük sağlayan taraf oldu.

Akdeniz temsilcisi, sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, bu maçlarda 11 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.

TRABZONSPOR, SON 3 DEPLASMAN MAÇINI KAYBETTİ

Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor karşısında son 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 5-0, 2023-2024'te 3-1, 2024-2025'te ise 2-1'lik mağlubiyetler yaşadı.

Bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken Akdeniz temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası grup maçında deplasmanda bordo-mavilileri 1-0 mağlup etti.