Dünya Kupası'nda takımların ilk maçları için sahneye çıkışı sürüyor. E grubunda Almanya, Curaçao ile karşılaşacak.

Houston'daki NRG Stadium'da oynanacak ve TSİ 20:00'de başlayacak bu tarihi mücadeleyi Faslı hakem Jalal Jayed yönetecek.

4 kez kazandığı Dünya Kupası ile tecrübesiz rakibi karşısında panzerler mutlak favori olarak gösteriliyor.

Houston'da oynanacak mücadele saat 20'den itibaren TRT 1 ve Tabii Spor'dan izleyicilerle buluşacak.

Almanya: Neuer, Kimmich, Tah, Scholotterbeck, Brown, Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz.

Curaçao: Room, Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus, Comenencia, Bacuna, J. Bacuna, T. Chong, Locadia, Hansen.

ALMANYA'DA SON DURUM

Julian Nagelsmann önderliğindeki Panzerler, UEFA elemelerini adeta güle oynaya (6 maçta 5 galibiyet) geçerek buraya geldi. Turnuva öncesi son provada ABD'yi 2-1 yenerek moral depoladılar. Takımda tek can sıkan gelişme, genç yıldız Lennart Karl'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılması ve yerine Assan Ouédraogo'nun dahil edilmesi oldu.

DİCK ADVOCAAT'IN EKİBİ TARİH YAZMA PEŞİNDE

Dick Advocaat yönetimindeki Karayip temsilcisi, CONCACAF elemelerinde namağlup bir peri masalı yazarak tarihinin ilk Dünya Kupası biletini kaptı. Kadrosunda Iğdır FK forması giyen Leandro Bacuna gibi tanıdık bir ismi de barındıran Curaçao, kupa öncesi son hazırlık maçında komşusu Aruba'yı 4-0 ile geçerek turnuvaya hazır olduğunun mesajını verdi.

Almanya son 5 maçında 4.6 gol ortalamasıyla oynadı. Curaçao ise son 3 maçında 3.5 gol barajını aştı. Panzerler oynadıkları son 9 maçın 8'inde ilk golü atan taraf olarak dikkat çekiyor.

Curaçao ise son 3 maçı baz alındığında 80. dakikadan sonra tam 5 gol atma başarı gösterdi.