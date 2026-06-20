İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2026 Cumartesi / 5 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

CANLI: Almanya - Fildişi Sahili

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz...

HABER MERKEZİ20 Haziran 2026 Cumartesi 21:51 - Güncelleme:
CANLI: Almanya - Fildişi Sahili
ABONE OL

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan gruplardaki ikinci maçlar devam ediyor. Avrupa'nın öne çıkan ekiplerinden Almanya ile Afrika futbolunun güçlü ekiplerinden Fildişi Sahili karşı karşıya gelecek.

Lincoln Financial Field Stadyumu'nda saat 23'te başlayacak zorlu mücadelenin orta hakemi, Paraguay Futbol Federasyonu'ndan tecrübeli isim Juan Gabriel Benítez olacak.

Avrupa futbolunun ekol takımlarından Panzerler, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Curaçao'yu 7-1, Fildişi Sahili ise Ekvador'u 1-0 mağlup etmişti. E Grubu'nda yer alan her iki takımın da 3 puanı bulunuyor.

Üst tura lider çıkma adına kritik önem sahip bu mücadele TRT 1 ve Tabii Spor'dan ekranlara gelecek.

İLK 11'LER

Almanya: Neuer, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, Pavlovic, Nmecha, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz.

Fildişi Sahili: Fofana, Singo, Agbadou, Kossounou, Konan, Kessie, Sangare, Oulai, Bonny, Diomande, Diallo.

  • 2026 Dünya Kupası
  • almanya
  • fildişi sahili

ÖNERİLEN VİDEO

Üç kişi hayatını kaybetti: Yüksekova'daki feci kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.