CANLI: Almanya - Fildişi Sahili

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan gruplardaki ikinci maçlar devam ediyor. Avrupa'nın öne çıkan ekiplerinden Almanya ile Afrika futbolunun güçlü ekiplerinden Fildişi Sahili karşı karşıya gelecek.

Lincoln Financial Field Stadyumu'nda saat 23'te başlayacak zorlu mücadelenin orta hakemi, Paraguay Futbol Federasyonu'ndan tecrübeli isim Juan Gabriel Benítez olacak.

Avrupa futbolunun ekol takımlarından Panzerler, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Curaçao'yu 7-1, Fildişi Sahili ise Ekvador'u 1-0 mağlup etmişti. E Grubu'nda yer alan her iki takımın da 3 puanı bulunuyor.

Üst tura lider çıkma adına kritik önem sahip bu mücadele TRT 1 ve Tabii Spor'dan ekranlara gelecek.

İLK 11'LER

Almanya: Neuer, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, Pavlovic, Nmecha, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz.



Fildişi Sahili: Fofana, Singo, Agbadou, Kossounou, Konan, Kessie, Sangare, Oulai, Bonny, Diomande, Diallo.