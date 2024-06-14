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Spor

EURO 2024 heyecanı başlıyor! CANLI | Almanya-İskoçya

EURO 2024'ün ilk maçında Almanya ile İskoçya karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

14 Haziran 2024 Cuma 20:34 - Güncelleme:
EURO 2024 heyecanı başlıyor! CANLI | Almanya-İskoçya
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EURO 2024'ün ilk maçında ev sahibi Almanya, Steve Clarke yönetimindeki İskoçya'yı konuk ediyor.

Allianz Arena'da oynanacak Almanya - İskoçya karşılaşması 14 Haziran cuma günü saat 22.00'da başlayacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Almanya: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

İskoçya:

ALMANYA'DA HEDEF FİNAL

Nagelsmann yönetimindeki Almanya, taraftarının da etkisiyle EURO 2024'te final oynamak istiyor.

A Grubu'nun favorisi olan Almanya, son olarak hazırlık karşılaşmasında Pascal Grob ve Haverzt'in golleriyle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Almanya'nın kadrosunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Rüdiger ve Toni Kroos gibi yıldızlar bulunuyor.

Almanya gol yollarında Maximilian Beier, Niclas Füllkrug, Kai Havertz, Thomas Müller, Deniz Undav gibi oyuncularla etkili olmaya çalışacak.

İSKOÇYA PUAN İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kadro değeri olarak mütevazi kadrolarından olan İskoçya'da gözler Almanya mücadelesine çevrildi.

İskoçya son olarak oynadığı hazırlık karşılaşmasında Finlandiya ile 2-2 berabere kalmıştı.

İskoçya'nın kadrosunda Billy Gilmour, John McGinn, Che Adams, McTominay gibi önemli isimler yer aldı. Almanya karşısında etkili hücum hattıyla İskoçya sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

EURO 2024 A GRUBU

Grubun diğer karşılaşmasında Macaristan ve İsviçre 15 Haziran Cumartesi saat 16:00'da karşı karşıya gelecek.

ALMANYA

İSKOÇYA

MACARİSTAN

İSVİÇRE

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