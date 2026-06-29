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CANLI: Almanya - Paraguay

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Almanya ile Paraguay karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını ve istatistiklerine star.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2026 Pazartesi 18:10 - Güncelleme:
CANLI: Almanya - Paraguay
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda bugün Almanya ile Paraguay karşı karşıya geliyor. Saat 23.30'da başlayan mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 turunda heyecan, Almanya ile Paraguay arasında oynanan kritik mücadeleyle devam ediyor. Grup aşamasını lider tamamlayan Panzerler, savunma direnciyle dikkat çeken Güney Amerika temsilcisi Paraguay karşısında çeyrek final bileti arıyor.

İLK 11'LER

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Brown, Pavlovic, Nmecha, Sane, Wirtz, Undav, Havertz.

Paraguay: Gill, Caceres, Gomez, Canale, Alonso, Cubas, Bobadilla, Galarza, Almiron, Enciso, Avalos.

E grubu lider tamamlayan Almanya, ilk maçta Curaçao'yu 7-1, Fildişi Sahili'ni 2-1'le geçmiş son maçta ise Ekvador'a 2-1 mağlup olmuştu.

D grubu 3. Paraguay da ilk maçında 4-1 Almanya'ya yenildi. A Milli Takımımızı 1-0'la geçen Güney Amerika ekibi son maçında Avustralya ile 0-0 berabere kalmıştı.

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