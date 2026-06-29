FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda bugün Almanya ile Paraguay karşı karşıya geliyor. Saat 23.30'da başlayan mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 turunda heyecan, Almanya ile Paraguay arasında oynanan kritik mücadeleyle devam ediyor. Grup aşamasını lider tamamlayan Panzerler, savunma direnciyle dikkat çeken Güney Amerika temsilcisi Paraguay karşısında çeyrek final bileti arıyor.İLK 11'LERAlmanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Brown, Pavlovic, Nmecha, Sane, Wirtz, Undav, Havertz.Paraguay: Gill, Caceres, Gomez, Canale, Alonso, Cubas, Bobadilla, Galarza, Almiron, Enciso, Avalos.
D grubu 3. Paraguay da ilk maçında 4-1 Almanya'ya yenildi. A Milli Takımımızı 1-0'la geçen Güney Amerika ekibi son maçında Avustralya ile 0-0 berabere kalmıştı.