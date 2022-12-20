Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Fenerbahçe, İstanbulspor'u yenmesi halinde son 16 turuna kalacak. Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor ise lig lideri Fenerbahçe'yi yenerek kupada yoluna devam edebilmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Arda Güler, bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Nazım Sangare, sakatlığını atlattı. Jorge Jesus'un görev vermesi halinde maçta süre alabilecek.

İlk 11'ler:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, King, Batshuayi.



İstanbulspor : Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmeric, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz.



CANLI SKOR (İlk yarı oynanıyor)

Fenerbahçe 0-0 İstanbulspor