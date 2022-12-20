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Spor

CANLI ANLATIM! Fenerbahçe-İstanbulspor

Ziraat Türkiye Kupası'na 5.turdan dahil olan Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u ağırlıyor.

20 Aralık 2022 Salı 20:07 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Fenerbahçe-İstanbulspor
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Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Fenerbahçe, İstanbulspor'u yenmesi halinde son 16 turuna kalacak. Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor ise lig lideri Fenerbahçe'yi yenerek kupada yoluna devam edebilmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Arda Güler, bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Nazım Sangare, sakatlığını atlattı. Jorge Jesus'un görev vermesi halinde maçta süre alabilecek.

İlk 11'ler:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, King, Batshuayi.

İstanbulspor : Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmeric, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz.

CANLI SKOR (İlk yarı oynanıyor)

Fenerbahçe 0-0 İstanbulspor

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