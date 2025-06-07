Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta ABD'ye konuk olacak.

Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.40'ta başlayacak. Müsabaka, TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada Panama Futbol Federasyonundan hakem Fernando Moron düdük çalacak. Moron'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Andres Vargas ve Alejandro Camarena yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Dominik Cumhuriyeti'nden Randy Encarnacion olacak.

Türkiye, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba TSİ 04.00'te Meksika ile karşı karşıya gelecek.

ABD: Freese, Richards, McGlynn, Luna, Robinson, de la Torre, Cardoso, Freeman, Tillman, Agyemang, Arfsten

Türkiye: Berke, Zeki, Merih, Çağlar, Eren, Orkun, İsmail, Arda, Kerem, Oğuz, Kenan

ABD İLE 5. KEZ RAKİP OLACAK

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında rakibi ABD ile tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında 1'i resmi ve 3'ü özel olmak üzere oynanan 4 maçta, ABD'nin galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 4 maçtan 1'ini Türkiye kazanırken, ABD bu süreçte 2 kez sahadan galip ayrıldı, 1 müsabaka ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 5 golüne, ABD 6 golle yanıt verdi.

MİLLİ TAKIMIN TEK GALİBİYETİ RESMİ MAÇTA

Türkiye ile ABD arasında oynanan tek resmi maçı ay-yıldızlı ekip kazandı.

2003 yılında Konfederasyon Kupası kapsamında Fransa'nın St. Etienne kentinde oynanan karşılaşmada Türkiye, rakibine 2-1'lik üstünlük sağladı.

Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin gollerini Tuncay Şanlı ve Okan Yılmaz kaydetti.

İLK MAÇ 1991'DE

A Milli Takım, ABD ile ilk maçını 4 Eylül 1991'de İstanbul'da oynadı.

Sepp Piontek yönetimindeki milli takım, hazırlık maçında ABD'yi İnönü Stadı'nda konuk etti ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadeleni 30. dakikasında Erdal Keser'in golüyle öne geçen milliler, 83. dakikada Klopas'ın golüne engel olamayınca karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

ABD'deki iki maçı da ev sahibi kazandı

Ay-yıldızlı ekip, ABD ile son iki maçını deplasmanda oynadı ve bu iki özel karşılaşmayı da ev sahibi ekip galip tamamladı.

Philadelphia'da 29 Mayıs 2010'da oynanan maçı ABD 2-1 kazandı. Milli takım, 27. dakikada Arda Turan'ın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakalasa da ABD ikinci yarıda Altidore ve Dempsey'in golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, rakibiyle son kez 11 yıl önce 1 Haziran 2014'te New Jersey'de karşı karşıya geldi. Fatih Terim yönetimindeki milli takım, rakibine 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekibin tek golünü, 90. dakikada penaltıdan Selçuk İnan kaydetti.