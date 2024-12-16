Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak.

Ligde Galatasaray maçıyla başlayan 5 haftalık kötü gidişe Fenerbahçe derbisiyle son veren Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında derbi galibiyetini anlamlı hale getirmeye çalışacak.

Hafta içinde Norveç'te Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselme ihtimalini zora sokan siyah-beyazlılar, kalan haftalarda üst sırada tamamlamak için mücadele edecek.

Adana Demirspor maçı öncesinde Beşiktaş, 14 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 beraberlikle 25 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. Henüz galibiyet alamayan mavi-lacivertli ekip ise 12 yenilgi, 2 beraberlik ve 2 puanla son sırada bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Adana Demirspor: Deniz Eren, Arda, Semih Güler, Tolga Kalander, Abdulsamet, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Sarı, Barasi, Ali Yavuz, Aymbetov

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Salih, Chamberlain, Rafa, Can Keleş, Semih

Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına yıldız oyuncularından yoksun çıkacak.

Bodo/Glimt maçında siyah-beyazlıların tek golünü kaydeden Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmız kart nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Portekizli oyuncunun yanı sıra tedavileri süren Gabriel Paulista ve Ciro Immobile de Adana Demirspor deplasmanında siyah-beyazlı takımı yalnız bırakacak.

FELİX UDUOKHAİ DÖNÜYOR

Sakatlığı sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Felix Uduokhai'nin karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giymesi bekleniyor.

Uduokhai'nin yanı sıra özel sebepler nedeniyle Norveç'e götürülmeyen Milot Rashica da teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin oynatması durumunda görev alabilecek.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Alanyaspor müsabakasında görev yapamayacak. Tedavisi süren Ciro Immobile de kafrt sınırındaki oyuncular arasında yer alıyor.