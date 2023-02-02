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Spor

CANLI ANLATIM! Adana Demirspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

2 Şubat 2023 Perşembe 19:00 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Adana Demirspor - Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçın VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek zirvede yara almamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Ligde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle 37 puan toplayarak haftaya 5. sırada giren Akdeniz ekibi, 2. sıradaki 44 puanlı rakibi Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.

Ligin ilk yarısındaki maçta ise Fenerbahçe, Adana Demirspor'u evinde 4-2 mağlup etmişti.

EKSİKLER

Adana Demirspor'da Gulbrandsen sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak.

Fenerbahçe'de Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

İLK 11'LER:

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba.

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln Henrique, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi.

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