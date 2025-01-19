Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek, Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev alacak. Maçın VAR hakemi olarak ise Danimarkalı hakem Sandi Putros görev yapacak.

Sandi Putros, dün oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor maçında da VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

Ligde çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Adana deplasmanında kazanması durumunda lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Manev, Tolga, Arda Okan, İzzet Çelik, Maestro, Abdulsamet, Yusuf Barasi, Ali Yavuz Kol, Alioui

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Djiku, Levent, Oğuz, Szymanski, Fred, Kostic, İrfan Can Kahveci, Dzeko, En-Neysri

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek kadroda yer almadı.

Hastalığı bulunan Allan Saint Maximin de kafilede yer almayan bir diğer isim oldu.

AMRABAT DÖNDÜ

Sarı kart cezası sebebiyle Konya deplasmanında takımını yalnız bırakan Sofyan Amrabat, görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Sarı kart sınırında bulunan Sebastian Szymanski ve Samet Akaydin, forma giyip kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

ADANA DEMİR'DE SON DURUM

Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 42 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilmişti.