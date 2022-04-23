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Spor

CANLI ANLATIM! Adana Demirspor - Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

23 Nisan 2022 Cumartesi 19:24 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. haftada Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi ise Özgür Yankaya oldu. Adana Demirspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.

32. RANDEVU

Adana Demirspor ile Trabzonspor bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi.

1974 tarihinde başlayan rekabette bordo mavililer 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 9 kez beraberlik yaşadı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmayı başarmıştı.

33 YILDIR DEPLASMANDA YENİLMİYOR

Adana deplasmanında bugüne kadar 15 kez çıkan Trabzonspor, bu maçların 6'sından galibiyet, 4'ünden yenilgi alırken 5 kez beraberlik yaşadı.

Trabzonspor Adana'da en son 33 yıl önce mağlup olmuştu.

İLK 11'LER:

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus, Assombalonga.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius.

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