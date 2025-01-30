Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşıyor.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başladı. Müsabakayı İspanya'nın ünlü hakemi Jesus Gil Manzano yönetiyor. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado'nun yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra.

Maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Carlos del Cerro Grande görev alıyor. Grande'nin yardımcılığını ise Alejandro Hernandez üstleniyor.

"Kupa 2"de bu sezon yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, 3 galibiyet, 4 beraberlik alarak 13 puan topladı. Son 16 turu play-off'unu garantileyen Galatasaray, müsabakayı kazanarak sezonu ilk 8 içinde bitirmeyi hedefliyor.

Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen turnuvada ilk 8'e girecek takımlar adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Bu ekipler, play-off turu oynamadan yoluna devam edecek.

Ajax: Pasveer, Gaei, Hato, Sutalo, Baas, Taylor, Henderson, Fitz-Jim, Godts, Traore, Brobbey.

Galatasaray:Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus Akgün, Osimhen.

GALİBİYET BÜYÜK ORANDA İLK 8'E ATACAK

Galatasaray, bu müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak.

Son 16 tur play-off'unu garantileyen sarı-kırmızılıların ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak. Galatasaray, ilk 8'de yer almak için Eintracht Frankfurt (Almanya), Athletic Bilbao (İspanya), Manchester United (İngiltere), Olimpik Lyon (Fransa), Tottenham (İngiltere), Anderlecht (Belçika) veya FCSB'nin (Romanya) puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray, Hollanda'dan 3 puanla dönmesi durumunda lig aşamasını yüksek ihtimalle ilk 8 sıra içinde tamamlayacak.

AJAX'IN İLK 8 İDDİASI YOK

Amsterdam temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 iddiası bulunmuyor.

Hollanda futbolunun Avrupa'daki en önemli takımlarından olan Ajax, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ajax, topladığı 10 puanla son haftaya 16. sırada girdi.

Kırmızı-beyazlı takım, henüz tur atlamayı garantilemese de sıralamada rahat konumda bulunuyor.

SON 3 MAÇINI KAYBETTİ

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 3 maçta mağlup oldu.

"Kupa 2"ye ilk haftadaki 4-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle başlayan kırmızı-beyazlı takım, ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Hollanda temsilcisi, son 3 haftada Real Sociadad, Lazio ve RFS karşısında puan alamadı.

Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivise) çıktığı 19 müsabakada 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, bir maç eksikle lider PSV'nin 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

YOLU TÜRKİYE'DEN GEÇTİ

Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, Türk futbolunu ve Galatasaray'ı yakından tanıyor.

Genç yaşta başladığı antrenörlük kariyerinde Roberto De Zerbi'nin ekibine giren Farioli, İtalya'da Benevento ve Sassuolo'da çalıştı. İtalyan çalıştırıcı, 2020'de Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın ekibine dahil oldu. Yaklaşık 8 ay sonra Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e teknik direktör olan Farioli, 2021 yılında marttan aralık ayına kadar görev yaptı.

Ardından Aralık 2021'den Şubat 2023'e kadar Alanyaspor'u çalıştıran Farioli, bir sezon Fransa'nın Nice takımında görev yaptıktan sonra sezon başında Ajax'ın başına geçti.

RAKİPTE TANIDIK İSİM

Ajax'ta milli futbolcu Ahmetcan Kaplan forma giyiyor.

Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan, 2022 yazında yaklaşık 10 milyon avro bedelle Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'a transfer oldu. 22 yaşındaki milli stoper, sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı süreçler yaşadı. Ahmetcan, 2,5 sezonda kırmızı-beyazlı formayı toplamda 19 resmi müsabakada terletti. Milli futbolcu, bu sezon Ajax takımıyla 6 resmi maça çıktı.

Genç stoper, bu müsabakada teknik direktör Francesco Farioli'nin görev vermesi durumunda Galatasaray'a karşı mücadele edecek.

ÜÇ İSİMDEN YARARLANAMAYACAK

Galatasaray, bu mücadelede üç futbolcusundan faydalanamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte, Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi bu mücadelede forma giyemeyecek. Sezon başında UEFA'ya liste bildirilmesinden sonra kadroya katılan Roland Sallai ile yeni transfer Ahmed Kutucu da statü gereği oynayamayacak.

5 OYUNCU SINIRDA

Sarı-kırmızılı ekipte kritik 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan bölümde ikişer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen, bu karşılaşmaya sınırda çıkacak. Bu futbolcular, bu müsabakada da kart görmesi halinde bir sonraki tur öncesi cezalı duruma düşecek.

AJAX'TA 5 EKSİK

Hollanda temsilcisinde Branco van den Boomen, cezası nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Ajax, son RFS müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen 29 yaşındaki orta saha oyuncusundan bu mücadelede yararlanamayacak. Avrupa Ligi'nde 6 maçta forma giyen Van den Boomen, 1 kez fileleri havalandırdı.

Kırmızı-beyazlılarda ayrıca sakatlıkları bulunan Benjamin Tahirovic, Owen Wijndal ve Amourricho van Axel-Dongen ile UEFA listesinde adı bulunmayan Davy Klaassen Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

SON 26 MAÇTA KAYBETMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 26 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 26 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 18 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

GALİBİYETİ VE YENİLGİSİ YOK

Galatasaray, bu sezon "Kupa 2"de çıktığı 3 deplasman maçından da beraberlikle döndü.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda sırasıyla Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 , Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 ve İsveç takımı Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

AVRUPA LİGİ'NİN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü takım olarak dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 7 müsabakada 18 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, 36 takım arasında en fazla gol sevinci yaşayan ekip oldu.

Golcü kimliğinin aksine savunmada istediği performansı sergileyemeyen "Cimbom" rakiplerinin bulduğu 14 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu açıdan ilk 24 takım arasında Beşiktaş ile en fazla gol yiyen takım konumunda.

AVRUPA KARNESİ

EFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 326. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 325 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 447 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 490 gole engel olamadı.

100 MAÇI GEÇTİ

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 102. kez mücadele edecek.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 101 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik, 26 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 164 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 133 gol gördü.

21 MAÇIN 19'UNU KAYBETMEDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 21 karşılaşmanın 19'unda yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 21 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı, 10'undan beraberlikle ayrıldı.

Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.