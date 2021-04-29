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Spor

CANLI ANLATIM! Alanyaspor - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor.

29 Nisan 2021 Perşembe 19:21 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 19:26
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Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Alanyaspor - Fenerbahçe beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan, birinde de berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor'u yenerek çıkışını sürdürmek ve şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Ligde oynadığı 35 müsabakada 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 72 puanla ikinci sırada girdi.

Yaptığı 36 maçın 16'sını kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sini kaybeden Alanyaspor ise 56 puanla 6. basamakta yer aldı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci, takımdaki yerlerini alamayacak.

Alanyaspor'da hafif sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Babacar'ın durumları maç saatinde belli olacak.

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa.

FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.

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