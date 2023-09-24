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Spor

CANLI ANLATIM: Alanyaspor-Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

24 Eylül 2023 Pazar 19:04 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Alanyaspor-Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapıyor.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki 4 maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları, play-off karşılaşmaları ile ilk grup maçında yenilgi yüzü görmeyerek 11 maçta 11 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

ALANYASPOR'UN DURUMU

Süper Lig 5. hafta maçında Ülker Stadı'nda ağırladığı Bitexen Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 6. hafta mücadelesinde, 7 puanla 9. sırada yer alan Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

İLK 11'LER

ALANYASPOR

Yusuf Karagöz, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Efecan, Novais, Eduardo, Cordova.

FENERBAHÇE

Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Osayi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK!

Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan ve bir maçlık cezasını atlatan İsmail Yüksek, bu maçta forma giyebilecek.

Bitexen Antalyaspor maçının ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Mor, Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz ise tedavilerinin sürmesi nedeniyle kadroda yer almadı.

Öte yandan Miha Zajc, Serdar Aziz ve Joshua King'in de İsmail Kartal'ın kararı nedeniyle kadroda yer almadığı açıklandı.

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