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Spor

CANLI ANLATIM! Alanyaspor - Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

18 Nisan 2023 Salı 19:35 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Alanyaspor - Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yönettiği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda Erkan Engin oturuyor.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 21 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 66 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.

Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de oynadığı 28 maçın 8'ini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 12'sinde ise mağlup oldu. 32 puana sahip Akdeniz ekibi, averajla 11. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, 2-2 berabere bitmişti.

EKSİKLER

Alanyaspor'da sakatlığı süren Candeias ile cezalı Umut Güneş karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Yusuf Demir maç kadrosuna dahil edilmedi.

İLK 11'LER:

ALANYASPOR: Runarsson, Pereira, Rassoul, Fatih, Yusuf, Doumbia, Fer, Lusambia, Efecan, Cavaleiro, Ahmed Hassan.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

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