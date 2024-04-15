Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, bugün deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından izlenebilecek. Maçın VAR hakemi

Galatasaray, ligin geride kalan 31 maçlık bölümünde 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 84 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Alanya temsilcisi ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle 42 puan aldı. Turuncu-yeşilli ekip, 32. hafta öncesi 9. sırada konumlandı.

İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 4-0 kazanmıştı.

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Furkan Bayır, Aliti, Efecan Karaca, Leroy Fer, Ahmed Hassan, Oğuz Aydın, Coelho, Balkovec, Yusuf Özdemir, Hadergjonaj

Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

YABANCI VAR GÖREV YAPACAK

Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yabancı hakem olacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun bu haftadan itibaren hayata geçirdiği kritik maçlardaki yabancı VAR ataması, Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında uygulanacak.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK GÜNAY GÜVENÇ

Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kasımpaşa maçından sonra 2 maç ceza verilen Günay, Akdeniz temsilcisine karşı kadroda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, mücadelede kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor müsabakasında forma giyemeyecek.

AURIER İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk maçına çıkacak.

Ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Aurier, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kaldı. 31 yaşındaki sağ bek, son 2 resmi maçın kadrosunda yer almasına rağmen henüz forma giyemedi.