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Spor

CANLI ANLATIM! Alanyaspor - Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

9 Ocak 2023 Pazartesi 19:06 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Alanyaspor - Trabzonspor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 9 Ocak Pazartesi günü(bugün) deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Mucadele BeIN Sports 1'den yayınlanacak.

Ligde geçen hafta Bitexen Giresunspor karşısında 3-0 galip gelerek moral bulan bordo-mavililer, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

En son 8. haftada Yukatel Kayserispor karşısında 2-1 galip geldikten sonra son 3 dış saha maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan elde edemeyen Karadeniz ekibi, dış sahada 100 gün sonra kazanmayı hedefliyor.

Bordo-mavililerde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Maxi Gomez ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

İLK 11'LER:

ALANYASPOR: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Ferhat, Efkan, Fatih, Pereira, Balkovec, Hassan, Lusamba.

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Naci Ünüvar, Trézéguet, Umut Bozok.

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