29 Ağustos 2021 Pazar 20:47 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 20:47

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Altay - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde oynadığı 2 karşılaşmadan 6 puan çıkaran, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçını da kazanarak gruplara kalan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini ligin yeni temsilcisi Altay karşısında da sürdürmek istiyor.

Ligde ilk hafta konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Altay, geçen hafta da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi. Ligde ilk 2 haftada puan kaybı yaşamayan 5 takımdan biri olan Altay, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde 1981-1982 ve 1992-1993'te üçte üç yaparak başladığı sezonların başarısını tekrarlayacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Ev sahibi Altay'da eksik oyuncu bulunmuyor.

Fenerbahçe, Altay karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Serdar Dursun, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak maç kadrosunda yer almıyor.

İLK 11'LER



ALTAY: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba



FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi-Samuel, Muhammed, Valencia.

