Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 15.00'te başladı. A Spor'dan canlı yayınlanan maçta hakem Yiğit Arslan düdük çalıyor.

Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 6 puanla ilk sırada yer alıyor.

Antalya temsilcisi ise organizasyonda birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puanla 4. basamakta bulunuyor.

Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ile birlikte gruptaki Kırklarelispor - Kocaelispor ve Sivasspor - Bodrum FK maçları da aynı saatte oynanacak.

Antalyaspor: Kenan Piric, Kelven, Amar, Erdal, Adolfo, Moussa, Olek, Jakub, Andros, Mert Yılmaz, Abdurrahim,

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Rafa Silva, Keny Arroyo, Joao Mario, Semih

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı takım, Onvo Antalyaspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun çıkacak.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emrecan Terzi'nin yanı sıra hazır olmayan Necip Uysal ve Gabriel Paulista'nın müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile, Antalya kafilesinde yer almadı.