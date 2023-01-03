Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başladı. Hakem Kadir Sağlam'ın yönettiği karşılaşmayı beIN Sports canlı olarak yayınlıyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak da Koray Gençerler görev yapıyor.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu.

Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

EKSİKLER



Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joao Pedro ve Enner Valencia ile uzun dönemli sakatlıktan dönen Luan Peres ve Nazım Sangare Antalya'ya götürülmedi. Öte yandan ceza sınırındaki Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.

İLK 11'LER:

ANTALYASPOR: Alperen, Bünyamin, Ömer, Veysel, Cemali, Güray, Fredy, Fernando, Ufuk, Adriano, Wright.

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, Rossi, Batshuayi, King.

ANTALYASPOR 0-0 FENERBAHÇE (İLK YARI OYNANIYOR)

GOLLER: