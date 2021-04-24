24 Nisan 2021 Cumartesi 19:33 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 19:39

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi Zorbay Küçük olacak. Antalyaspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekip, 34 müsabakada 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 66 puanla lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde rahat bir sezon geçiren Akdeniz temsilcisi ise 35 müsabaka sonunda 42 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Antalyaspor'da Gökdeniz, Veysel, Eren, Sam, Nuri, Kudryashov, Bünyamin, Hakan Özmert'in sakatlık ve rahatsızlıkları nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin maçta forma giyemeyecek.

İLK 11'LER



ANTALYASPOR: Boffin, Mert, Naldo, Ersan, Ali Eren, Mevlüt, Doğukan, Serdar, Amilton, Fredy, Podolski



GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Kerem, Halil.

