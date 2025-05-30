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Spor

CANLI ANLATIM: Antalyaspor-Trabzonspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Onvo Antalyaspor'a konuk olacak. Mücadelenin canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi30 Mayıs 2025 Cuma 18:08 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Antalyaspor-Trabzonspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada Ali Yılmaz düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Direnç Tonusluoğlu oturacak. Mücadele, beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

11'LER BELLİ OLDU

Antalyaspor: Abdullah, Veysel, Talisson, Abdurrahim, Bünyamin, Kaluzinski, Hasan Yakub, Safuri, Güray, Samudio, Gaich

Trabzonspor: Taha, Pedro, Salih, Ali Şahin, Mustafa, Tim Jabol, Okay, Lundstram, Ozan, Zubkov, Banza

Bordo-mavililer, 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet ile 48 puan toplayarak ligin son haftasına 7. sırada giriyor.

Ligde 6. sırada bulunan ikas Eyüpspor'un 5 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, Onvo Antalyaspor karşısında kazanarak sıralamadaki yerini korumayı amaçlıyor.

Trabzonspor'da Cham, Nwakaeme ve Mendy kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Uğurcan Çakır, Savic, Batagov, Cihan Çanak, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavili takım, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra Antalya'ya gidecek.

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