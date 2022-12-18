Katar 2022 Dünya Kupası final maçı için geri sayım başladı. Turnuvanın sürpriz ekibi Hırvatistan'ı eleyerek finale adını yazdıran Arjantin, son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile kozlarını paylaşacak.

Arjantin - Fransa Dünya Kupası final maçı 18 Aralık Pazar günü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonundan Marciniak düdük çalacak.

Yarı finalde Hırvatistan'ı 3-0 yenen Lionel Messi'li Arjantin, önceki gün kupanın sürpriz ekibi Fas'ı 2-0'la geçen Kylian Mbappe'li Fransa ile finalde kozlarını paylaşacak. 18 Aralık Pazar günü oynanacak dev kapışma öncesi her iki ülkenin de hayalleri var. İki ülke de iki kez (Arjantin 1978 ve 1986, Fransa 1998 ve 2018) bu kupayı müzelerine götürdü ve formalarında iki yıldızları var. Kazanan, yıldız sayısını 3'e çıkartacak. Tangocular'da Messi, pazar günü kariyerindeki son Dünya Kupası maçına çıkacağını resmen açıkladı.

İLK 11'LER:

ARJANTİN:

FRANSA: