Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında Lionel Messi'li Arjantin ile Luka Modric'li Hırvatistan karşılaşacak. Dev maçtan galip çıkan taraf, Fransa-Fas karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek.

Rusya 2018'de rakibine 3-0 kaybeden Tangocular, rövanş için sahaya çıkacak. Favorilerden Brezilya'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Hırvatistan ise üst üste 2. kez finale yükselen 4. Avrupa temsilcisi olmaya çalışacak.

Lusail Stadı'nda bugün oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak 2022 Dünya Kupası Arjantin-Hırvatistan yarı final maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER:

ARJANTİN: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Fernendez, Mac Allister, Messi, Alvarez.

HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic.