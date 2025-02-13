Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda oynanan karşılaşma, TSİ 23.00'te başladı. Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetiyor. Yardımcı hakemlik görevini Bruno Jesus ve Luciano Maia'nın yaptığı mücadelenin dördüncü hakemi Joao Gonçalves oldu. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Tiago Martins görev alıyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonunda bu sezon 36 takımlı yeni lig formatı uygulanıyor.

Galatasaray, lig aşamasında sırasıyla Yunanistan'ın PAOK, Letonya'nın RFS, İsveç'in Elfsborg, İngiltere'nin Tottenham, Hollanda'nın AZ Alkmaar, İsveç'in Malmö, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ve Hollanda'nın Ajax takımlarıyla karşılaştı.

Avrupa Ligi'ne iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlike ayrılan Galatasaray, lig etabındaki tek yenilgisini son maçta aldı. İlk 8'de yer alma şansını son 2 maçta aldığı sonuçlarla kaçıran Galatasaray, normal sezonu 14. sırada tamamladı.

AZ Alkmaar ise lig etabındaki 8 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Hollanda temsilcisi, topladığı 11 puanla 19. olarak son 16 play-off turuna yükseldi.

İki takım arasında normal sezonun 5. haftasında yine Hollanda'da yapılan müsabaka 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Møller, Clasie, Mijnans, Koopmeiners, Lahdo, Poku, Parrott

Galatasaray: Muslera, Kaan, Cuesta, Abdülkerim, Mertens, Berkan, Jelert, Sara, Barış, Sallai, Morata

6 ÖNEMLİ EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, milli futbolcu Yunus Akgün ve Senegalli sol bek Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada süre alamayacak. Teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Ajax mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez'den de yararlanamayacak.

Ayrıca isimleri UEFA listesinde yer almayan yeni transferler Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay'ın yanı sıra genç oyuncular Eyüp Aydın ile Gökdeniz Gürpüz de sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens ve kadroda olması beklenmeyen Yunus Akgün sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

AZ Alkmaar'da ise Kristijan Belic cezası nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte Wouter Goes, Dave Kwakman ile Ruben van Bommel de sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek.

LİG ETABININ EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonun en golcü takımı oldu.

Bu sezon ilk kez 36 takımla düzenlenen lig formatında çıktığı 8 müsabakada 19 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, normal sezonu en fazla gol kaydeden takım olarak bitirdi.

TÜM MAÇLARDA GOL YEDİ

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 10 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı.

Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 8 maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. Ajax karşılaşmasına kadar çıktığı 7 müsabakada kalesine 14 gol gören sarı-kırmızılılar, bu mücadelede de filelerinden 2 kez topu çıkardı.

DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, bu sezon "Kupa 2"de çıktığı 4 deplasman maçından da galip dönemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda sırasıyla Letonya temsilcisi RFS ile 2-2, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 ve İsveç takımı Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, normal sezonun son maçında dış sahada Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 327. mücadelesine çıkacak.

1956-57 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 326 maçta mücadele etti.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 122 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 448 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 492 gole engel olamadı.

KUPA 2'DE 103. MAÇ

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 103. kez mücadele edecek.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 102 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik, 27 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 165 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 135 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE ZOR YENİLİYOR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 22 karşılaşmanın 19'unda yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 22 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı, 10'undan beraberlikle ayrıldı.

Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak 2 hafta önce bu sezon Ajax'a 2-1 yenildi.

HOLLANDA TAKIMLARINA KARŞI GALİBİYETİYOK

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı 11. sınavını verecek.

Sarı-kırmızılılar ile Hollanda temsilcileri arasında bugüne kadar 10 maç yapıldı. Söz konusu müsabakaların 2'sini kazanabilen "Cimbom", 1 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 20 gol gördü.

HOLLANDA DEPLASMANINDA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadığı 6 maçta galip gelemedi.

Bu sezona kadar dış sahada PSV ile 4 kez karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmaların tamamını kaybetti. Galatasaray, bu sezon ise önce AZ Alkmaar, ardından da Ajax ile deplasmanda mücadele etti.

Lig aşamasında karşılaştığı AZ Alkmaar maçından 1-1 beraberlikle dönen Galatasaray, son olarak 2 hafta önce Ajax'a 2-1 yenildi.

AZ ALKMAAR İLE İKİNCİ RANDEVU

Galatasaray ile AZ Alkmaar, resmi müsabakalarda ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile ilk kez bu sezon eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonundaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşma iki takım arasındaki ikinci maç olacak.

AZ ALKMAAR, TÜRK TAKIMLARINA YENİLMEDİ

AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla toplamda 8 kez karşılaştı.

Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı maçlarda dörder galibiyet ve beraberlik yaşarken hiç mağlup olmadı.

Kırmızı-beyazlı takım, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray ile birer maç yaptı. Hollanda temsilcisi, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi, Galatasaray ile berabere kaldı.

Öte yandan Hollanda temsilcisi, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 35 maçta sadece 2 yenilgi yaşayarak iyi bir performans sergiledi. AZ Alkmaar, 23 galibiyet alırken 10 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.