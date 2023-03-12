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Spor

CANLI ANLATIM! Başakşehir - Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

12 Mart 2023 Pazar 17:54 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Başakşehir - Beşiktaş
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in konuğu olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabakada Volkan Narinç ve Deniz Caner Özaral yardımcı hakemlik görevini üstlenecek. Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Serkan Tokat.

Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında yaşadığı puan kayıplarının ardından ligdeki son maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek puanını 43'e yükselten siyah-beyazlı ekip, haftaya 3. sırada başlayacak.

Ligde oynadığı son 2 maçında Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Medipol Başakşehir ise 40 puanla ligde 5. basamakta yer alıyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Welinton cezalı, Rachid Ghezzal ise ağrıları nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mesut Özil bu mücadelede forma giyemeyecek. Eden Karzev'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

İLK 11'LER:

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Şener, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Aleksic, Deniz Türüç, Januzaj, Szysz, Figueiredo.

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Redmond, Amir, Cenk, Aboubakar.

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