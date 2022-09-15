UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir, İtalya'nın Fiorentina takımını ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayınlanacak.

Grupta oynadığı ilk maçta konuk olduğu İskoç ekibi Hearts'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 3 puanla lider durumda bulunuyor. İlk maçında sahasında Letonya ekibi RFS ile 1-1 berabere kalan Fiorentina ise 1 puana sahip.

A Grubu'nun diğer maçında ise RFS ile Hearts karşı karşıya gelecek. Letonya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.

EKSİKLER



Turuncu-lacivertli ekipte antrenman eksiği bulunan Mesut Özil'in durumu maç günü netlik kazanacak.

AVRUPA'DA 44. MAÇ



Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci haftasında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı konuk edeceği karşılaşmayla Avrupa kupalarında 44. kez sahaya çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 43 maçta 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 55 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 67 gole engel olamadı.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA SEKİZİNCİ SINAV



Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında sekizinci sınavını verecek.

Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 7 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 5 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 17 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 3-1 yenerek grup aşamasına kaldı. İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında ise deplasmanda Hearts'ı 4-0 mağlup etmeyi başardı.

SAHASINDA 22. MAÇ



Medipol Başakşehir, Fiorentina mücadelesi ile Avrupa kupalarında 22. iç saha maçını oynayacak.

İstanbul ekibi, bugüne kadar evinde yaptığı 21 maçta, 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 23 golü engelleyemedi.

İLK 11'LER:

BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Aleksic, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Chouiar, Okaka.

FIORENTINA: Gollini, Venuti, Quarta, Igor, Terzic, Bonaventura, Amrabat, Maleh, Ikone, Saponara, Cabral.