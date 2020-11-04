Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Başakşehir, Manchester United'ı konuk ediyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok; Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli; Berkay, İrfan Can; Visca, Aleksic, Deniz Türüç; Demba Ba.
MANCHESTER UNİTED: Henderson; Wan-Bissaka, Maguire, Tuanzebe, Shaw; Matic, Van de Beek, Bruno Fernandes; Mata, Rashford, Martial.
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Başakşehir 0-0 Manchester United
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