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Spor

CANLI ANLATIM! Başakşehir - Manchester United

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir, sahasında Manchester United'ı konuk ediyor.

04 Kasım 2020 Çarşamba 19:55 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 19:55
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Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Başakşehir, Manchester United'ı konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. 

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok; Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli; Berkay, İrfan Can; Visca, Aleksic, Deniz Türüç; Demba Ba.

MANCHESTER UNİTED: Henderson; Wan-Bissaka, Maguire, Tuanzebe, Shaw; Matic, Van de Beek, Bruno Fernandes; Mata, Rashford, Martial.

CANLI SKOR

Başakşehir 0-0 Manchester United

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

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