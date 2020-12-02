UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, RB Leipzig'i konuk ediyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Carlos del Cerro Grande yönetecek.
Grupta beşinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alırken Leipzig ise 6 puana sahip.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Mbombo, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Demba Ba.
RB LEİPZİG: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Konate, Angelino, Sabitzer, Haidara, Olmo, Kampl, Forsberg, Poulsen
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Başakşehir 0-0 RB Leipzig
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