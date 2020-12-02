İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Aralık 2020 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8228
  • EURO
    9,4308
  • ALTIN
    459.326
  • BIST100
    1328.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • CANLI ANLATIM! Başakşehir - RB Leipzig
Spor

CANLI ANLATIM! Başakşehir - RB Leipzig

Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Alman ekibi RB Leipzig'i ağırlıyor.

02 Aralık 2020 Çarşamba 19:59 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 19:59
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, RB Leipzig'i konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Carlos del Cerro Grande yönetecek.

Grupta beşinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alırken Leipzig ise 6 puana sahip.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Mbombo, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Demba Ba.

RB LEİPZİG: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Konate, Angelino, Sabitzer, Haidara, Olmo, Kampl, Forsberg, Poulsen

CANLI SKOR

Başakşehir 0-0 RB Leipzig

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.