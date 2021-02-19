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Spor

CANLI ANLATIM! Başakşehir - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının açılış maçında Başakşehir evinde Trabzonspor'u konuk ediyor.

19 Şubat 2021 Cuma 18:02 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 18:03
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor Başakşehir deplasmanına konuk oluyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mehmet Topal, Deniz Türüç, Berkay, Junior Fernandes, Crivelli

TRABZONSPOR: Kağan, Kamil Ahmet, Edgar, Hugo, Faruk Can, Flavio, Berat, Yunus Mallı, Bakasetas, Ekuban, Djaniny

CANLI SKOR

Başakşehir 0-0 Trabzonspor

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

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