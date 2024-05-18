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Spor

CANLI ANLATIM: Başakşehir-Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Başakşehir'e konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

18 Mayıs 2024 Cumartesi 18:03 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Başakşehir-Trabzonspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın VAR koltuğunda ise Helder Malheiro oturacak.

İLK 11'LER

Rams Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Ömer Ali, Onur, Deniz, Kemen, Berkay, Davidson, Piatek

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Denswil, Mendy, Meunier, Umut Güneş, Berat, Bardhi, Fountas, Visca, Onuachu

ÜÇÜNCÜLÜK RESMİLEŞEBİLİR

Ligde 61 puanla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde sezonu üçüncü sırada bitirmeyi garantileyecek. Turuncu-lacivertli takımın kazanması halinde ise lig üçüncüsü son haftada oynanacak maçların ardından belli olacak. İki takım arasında sezonun Trabzon'da oynanan maç, 1-1 berabere bitmişti.

Konuk ekip Trabzonspor ligin 36 maçlık bölümünde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve13 mağlubiyetle 61 puan elde etti. Son 4 maçının 3'ünü kazanan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak son hafta öncesi 3'üncü sıradaki yerini garantilemeyi hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR'DE SON DURUM

RAMS Başakşehir, ligin geride kalan 36 haftasında 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 58 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Son 5 maçını kazanan turuncu-lacivertliler, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak rakibiyle puanını eşitlemek ve 3'üncülük şansını son haftaya taşımak istiyor.

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