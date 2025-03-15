Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde ilk maçına çıkıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Maçın VAR hakemi de Portekizli hakem Bruno Esteves.

Ligin son 2 haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0, sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan ve teknik direktör değişimine giden bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde kötü gidişatını sonlandırmaya çalışacak.

Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, son galibiyetini aldığı rakibi karşısında yine kazanması halinde 300 gün sonra deplasmanda galibiyet hasretine son vermiş olacak.

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'nun kart cezası, Nwakaeme, Savic, Cihan Çanak ve Onuralp Çevikkan'ın da sakatlıkları bulunuyor.

Ligdeki 25 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 36 puanla 7. sırada girdi.

Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Trabzonspor'a üstünlük kurarak Avrupa kupalarına katılma yolunda hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor.

RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Onur Ergün ile Festy Ebosele, mücadelede forma giyemeyecek.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Yusuf, Umut, Crespo, Deniz, Piatek.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Batagov, Hüseyin, Mustafa, Mendy, Lundstram, Ozan, Sikan, Visca, Banza.

34. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, İstanbul'da yapacakları maçla ligde 34. kez karşı karşıya gelecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ligde 2007-08 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek oynanan 33 maçın 13'ünde Trabzonspor, 10'unda RAMS Başakşehir galip gelirken 10 müsabakada taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 46 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü.

İSTANBUL'DA 7 GALİBİYET

İstanbul'da iki takım arasında oynanan 16 maçta Trabzonspor 7, RAMS Başakşehir 6 kez galip geldi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor deplasmanda 27 gol atarken 20 gol yedi.

DEPLASMANDA 2 GALİBİYET

Trabzonspor, dış sahada İstanbul ekibine son yıllarda galip gelmekte zorlandı.

Rakibinin Süper Lig'e çıktığı ilk 5 sezonda İstanbul'dan galibiyetle dönenen bordo-mavililer, daha sonraki 11 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

SON GALİBİYETİ BAŞAKŞEHİR'E KARŞI

Bu sezon deplasmanda hiç galip gelemeyen bordo-mavililer, dış sahadaki son galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenerek elde etti.

Deplasmanda 300 günlük galibiyet hasreti çeken Trabzonspor, ligin ilk yarısında rakibi karşısında sahasındaki maçı, uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 kazandı.