İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2023 Perşembe / 3 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8738
  • EURO
    20,0005
  • ALTIN
    1106.04
  • BIST100
    5086.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

CANLI ANLATIM! Basel - Trabzonspor

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Basel ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

23 Şubat 2023 Perşembe 21:36 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Basel - Trabzonspor
ABONE OL

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak.

St. Jakob-Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Müsabakada Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak.

Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde eden bordo-mavililer, rakibi karşısında turu geçerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor.

EKSİKLER

Bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca ve Marek Hamsik, karşılaşmada forma giyemeyecek. Montasser Lahtimi ve yeni transfer Lazar Markoviç ise UEFA kadrosunda yer almıyor.

Basel'de ise Calafiori, Comas ve Augustin'in maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

İLK 11'LER:

BASEL: Hitz, Lang, Pelmard, Frei, Kade, Novoa, Xhaka, Burger, Amdouni, Diouf, Zeqiri.

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Doğucan Haspolat, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.