24 Kasım 2021 Çarşamba 19:32 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 19:32

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Beşiktaş'ta Josef de Souza cezası nedeniyle, Rıdvan Yılmaz ise sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Hollanda temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Sergen Yalçın ilk Avrupa galibiyetinin peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçındaHollanda'nın Ajax takımını ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için saha kenarında olacak.

Siyah-beyazlı takımla iki kupa sevinci yaşayan Yalçın, efsanesi olduğu kulübünde henüz Avrupa galibiyeti sevinci elde edemedi. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 6 maçta bir beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Avrupa Ligi'nde yine eleme turuna çıkan Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşti. İstanbul'daki karşılaşmanın normal ve uzatma süresi 1-1 berabere biterken, penaltılarda 4-2 rakibinin gerisinde kalan Beşiktaş Avrupa'dan elendi.

BEŞİKTAŞ'IN 229. AVRUPA MAÇI



UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Hollanda'nın Ajax ekibini konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 229. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 228 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 97 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 48. MAÇ



Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 49. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, geride kalan 48 karşılaşmasında rakiplerine 13 kez üstünlük kurarken, 9 maçta berabere kalıp, 26 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İÇ SAHADA 115. MAÇ



Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 115. iç saha maçını yapacak.

Avrupa kupalarında rakiplerini 114 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 57 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 27 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 30 maçtan da yenik ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakiplerine 172 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 119 gol gördü.

AVRUPA'DA 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR



"Kara Kartallar", Avrupa'da 7 maçtır kazanamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı son 7 maçta bir beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, Avrupa'daki son galibiyetini ise 28 Kasım 2019'da Slovan Bratislava'yı Avrupa Ligi'nde evinde 2-1 mağlup ederek elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, Ajax'ı yenerek 2 yıla yaklaşan galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.

HEDEF 300. GOL



UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçında Ajax'ı konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında 300. golünü atmaya çalışacak.

Avrupa kupalarında şu ana dek 228 maçta 298 gol kaydeden siyah-beyazlı ekip, karşılaşmada 2 gol attığı takdirde 300. golüne ulaşacak.

Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde elemeler ile gruplarda 87 karşılaşmada toplam 88 gol atan "Kara Kartallar", Kupa Galipleri Kupası'ndaki 20 maçta ise 21 kez fileleri havalandırdı. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde elemeler ve gruplarda olmak üzere 121 maç oynayan siyah-beyazlı ekip, 189 kez gol sevinci yaşadı.

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, Alex Teixeira, N'Koudou, Cyle Larin.

AJAX: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Gravenberch, Berghuis, Klaassen, Neres, Tadic, Daramy.